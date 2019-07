BOLOGNA DI VAIO / Nuovo ruolo dirigenziale nel Bologna per Marco Di Vaio.

Come annunciato dal club rossoblu in una nota ufficiale, l'ex attaccante è il nuovo responsabile scouting e affiancherà Sabatini: "Il Bologna Fc 1909 comunica che a partire da questa stagione Marco Di Vaio sarà il nuovo responsabile scouting. Di Vaio lavorerà anche al fianco di Walter Sabatini e si occuperà dell’individuazione a livello internazionale di giocatori per i Montreal Impact".