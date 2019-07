Juventus, giorni decisivi per l'addio di Khedira

JUVENTUS ADDIO KHEDIRA / Non partito con il resto della squadra per la tournée in Asia, Sami Khedira è destinato a lasciare la Juventus nelle prossime settimane.

Secondo 'goal.com', però, ad oggi non sarebbe arrivata alcuna offerta ufficiale per l'ex centrocampista delche, invece, ha ricevuto qualche sondaggio dalla Germania e dalla Turchia. Nei prossimi giorni, intanto, Fabioha in programma un colloquio con l'entourage del calciatore per accelerare quella che ormai appare come una separazione scontata.