SASSUOLO OBIANG WEST HAM / Il Sassuolo è pronto ad accogliere Pedro Obiang.

È fatta per l'arrivo in neroverde del centrocampista del: come riportato da 'Sky Sport', infatti, in giornata ci sarà lo scambio di documenti tra il club emiliano e quello inglese, con una trattativa che è stata chiusa sulla base di circa 8 milioni di euro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

L'ex Sampdoria raggiungerà il ritiro della squadra di De Zerbi tra giovedì e venerdì.