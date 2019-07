CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR DYBALA / Barcellona, Juventus, Manchester United e Real Madrid. Ormai da settimane, da quando i propositi di addio del brasiliano sono apparsi evidenti a tutti, il tormentone Neymar è proseguito senza soluzione di continuità.

Ilha ormai preso atto della volontà del giocatore, ma non ha intenzione di rimetterci troppo rispetto ai 222 milioni di euro spesi nell'estate del 2017. Per quanto riguarda i bianconeri, si è lungo parlato di un possibile scambio con Paulo, ma secondo 'goal.com' l'attaccante argentino potrebbe non essere l'unico calciatore bianconero coinvolto nella trattativa. Oltre ad una cifra cash e l'ex Palermo, infatti, la dirigenza torinese potrebbe inserire nella trattativa anche il nome di Blaise, arrivato in bianconero proprio dal Psg.