Calciomercato Inter, retroscena Conte sulla cessione di Pinamonti

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Strada subito in salita per Antonio Conte nella sua nuova avventura sulla panchina dell'Inter. Dopo lo sfogo in chiave mercato nel post partita del match contro il Manchester United si è addirittura parlato di dimissioni per l'allenatore pugliese. Un'eventualità che Conte smentirà prontamente in un faccia a faccia con Marotta, ma restano diversi i nodi ancora da sciogliere tra tecnico e dirigenza.

In primis, quello riguardante il reparto d'attacco, ancora tutto da costruire. L'infortunio di, la rinuncia ae le vacanze di, unite alle difficoltà nell'arrivare a, hanno infatti complicato i piani dell'allenatore per la tournée in Asia.

Ecco perché, come rivelato dal 'Corriere dello Sport', Conte aveva insistito per la permaneza di Pinamonti. La necessità di fare una plusvalenza entro il 30 giugno ha però spinto la dirigenza a cedere il giocatore al Genoa, allargando le divergenze con la società. Spetterà ora a Marotta e Ausilio soddisfare le richieste dell'ex Juventus e Chelsea.