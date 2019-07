JUVENTUS ZANIOLO ROMA/ Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 di proprietà della Roma, è uno dei nomi caldi di questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore italiano ex Inter, negli ultimi mesi è stato accostato alla Juventus ora di Maurizio Sarri e, recentemente, anche al Tottenham di Mauricio Pochettino.

Con un post sul suo profilo Facebook, la Vigo Global Sports Services, agenzia che detiene la procura di Zaniolo, ha pubblicato una foto del talento ex Entella durante un allenamento con la Roma, mettendo bene in mostra lo stemma del club capitolino. Lo scatto è stato accompagnato anche da una descrizione: "Nicolò si prepara per vivere una stagione da vero protagonista". Che possa essere un indizio sulla sua permanenza in giallorosso?