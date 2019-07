ROMA DIAWARA NAPOLI/ Amadou Diawara è un nuovo giocatore della Roma di Paulo Fonseca. Il centrocampista ex Napoli parla nella conferenza stampa di presentazione. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Sul suo ruolo in giallorosso: "Sicuramente nel centrocampo a tre sono più abituato a giocare. Ma anche a due posso adattarmi, l'importante è fare ciò che chiede il mister".

Sulla sua tenuta fisica: "Ho interrotto le vacanze per conoscere subito i nuovi compagni e l'allenatore e mi aiuterà a non perdere i minuti nelle gambe che avevo in Coppa d'Africa, sto molto bene".

Sugli obiettivi della Roma: "Il minimo è arrivare in Champions League, è poco ma sicuro, dobbiamo fare di tutto.

Il Napoli? Sono entrambi grandi squadre, ma penso che possa essere una grande stagione".

Sul suo arrivo in giallorosso: "So di essere arrivato in una grandissima squadra, darò tutto per aiutare la squadra ad arrivare dove merita".

Sul suo mancato arrivo alla Roma per il Napoli: "Non sono venuto prima per volontà di Dio, ora sono qua per fare bene".

Su Fonseca: "Ho visto le squadre che ha allenato il mister, quando mi ha chiamato è stata un'emozione e mi sento onorato di essere allenato da lui".

Sulla trattativa per il suo arrivo, anche se non fosse arrivato Manolas a Napoli: "Sarei arrivato comunque, l'allenatore mi voleva fortemente e per questo voglio ringraziare tutti".

Sui tifosi: "Già quest'anno sono venuto all'Olimpico e ho visto una grande tifoseria. Darò sempre il massimo in ogni allenamento e in ogni partita".

Sul paragone con Kanté: "Non saprei, lui è un giocatore di altissimo livello. Non posso dirvi che gli somiglio, il mio idolo è Yaya Touré e mi vedo più in lui".

Sull'eredità a centrocampo, da Strootman a De Rossi passando per Nainggolan: "Sono grandi giocatori, li ho affrontati da avversari e mi hanno messo molto in difficoltà. Spero di dare il meglio e il massimo per fare ciò che hanno fatto qui e perchè no, superarli".