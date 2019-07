CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS DEMIRAL/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', Merih Demiral, difensore centrale di proprietà della Juventus, sarebbe ancora un nome caldo per il calciomercato Milan in questa sessione estiva.

Il club rossonero starebbe continuando il pressing per il giocatore turco nonostante le formule dell'operazione siano ancora da chiarire. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Molto dipenderebbe dal rientro in Italia di Fabio Paratici, responsabile dell'area sport della Juventus. L'uomo mercato bianconero potrebbe infatti mettersi in contatto con il Milan per Demiral.