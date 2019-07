Calciomercato Milan e Napoli, sfuma Fekir: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI FEKIR BETIS LIONE / E' stato accostato più volte al Milan, nelle ultime ore il Napoli sembrava pronto ad inserirsi prepotentemente, ma il futuro di Nabil Fekir non sarà in Serie A.

L'attaccante delsi trasferirà in Spagna, al. Come riportato da 'L'Equipe', i francesi e gli andalusi hanno trovato l'accordo per la chiusura dell'affare. Il giocatore è atteso in Spagna per le visite mediche di rito e la firma del contratto con i biancoverdi di Siviglia.