TRENI DISAGI ROMA FIRENZE FERROVIE RIMBORSO / Mattinata di gravi disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria tra Roma e Firenze, sia per quanto riguarda l'alta velocità che i viaggi a media e lunga percorrenza sulle tratte normali. Un incendio all'altezza della stazione di Rovezzano ha causato gravi ritardi e cancellazioni. Le Ferrovie dello Stato hanno diramato poco fa un comunicato annunciando rimborsi a favore di coloro che, in possesso di regolare biglietto, abbiano rinunciato al viaggio. Di seguito anche gli aggiornamenti sulla situazione.

"Il rimborso integrale del biglietto può essere chiesto sia alle biglietterie Trenitalia sia online sul sito trenitalia.com - si legge - I passeggeri che decidono di cambiare la data del viaggio possono farlo in biglietteria o ai desk di assistenza clienti in stazione, a prescindere dalla tariffa pagata. I ritardi medi registrati nei collegamenti Nord-Sud sono al momento di 180 minuti, con punte massime fino a 240 minuti. Sono 30 i treni alta velocità di Trenitalia al momento cancellati. Anche il traffico regionale, in particolare in Toscana e nei principali nodi metropolitani, registra ritardi e cancellazioni. In caso di rinuncia al viaggio sui treni regionali, è assicurato il rimborso integrale, così come prevede il Regolamento europeo".