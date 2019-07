CALCIOMERCATO INTER CONTE LUKAKU - Lo sfogo di Antonio Conte in chiave calciomercato nella conferenza stampa a margine della International Champions Cup non è passato inosservato. Oggi il tecnico dell'Inter in Cina cenerà con i vertici del club ed in particolare con l'amministratore delegato Beppe Marotta per fare il punto della situazione.

Da un lato l'allenatore salentino smentirà i rumors sulla possibilità che possa già dimettersi, dall'altro l'ex dirigente di Juve e Samp chiederà fiducia: le trattative ben avviate verranno chiuse a breve, per le altre potrebbe esserci bisogno di attendere fin quasi alla chiusura del 2 settembre.

Intanto rischia di tramontare definitivamente la pista che porta a Romelu Lukaku: secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', infatti, l'Inter non farà rilanci rispetto ai 63 milioni di euro offerti per il cartellino del bomber belga e già rifiutata dal Manchester United.