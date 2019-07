CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN INTER / Prime amichevoli estive e primi gol per le big del nostro calcio. Inter e Juventus hanno recentemente esordito nella tournée in Asia con due sconfitte e mercoledì si sfideranno nel Derby d'Italia di Nanchino. Il Milan, sempre per l'International Champions Cup, è impegnato negli Stati Uniti mentre Napoli e Roma sono rimaste in Italia per continuare la preparazione pre-season. Le dirigenze delle 'Grandi' di Serie A continuano comunque a lavorare alacremente sul calciomercato e già questa settimana potrebbero definirsi alcune importanti operazioni. Da Dzeko ad Higuain, passando per James Rodriguez, Icardi e Correa: le trattative più calde e gli obiettivi della sessione estiva del mercato per Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma. Per restare aggiornato sulle ultime news Clicca Qui!

Inter, affare Dzeko: si chiude! Summit per Lukaku, Icardi tra Juve e Napoli

I prossimi giorni saranno decisivi per la telenovela relativa ad Edin Dzeko. L'Inter vuole chiudere al più presto la trattativa con la Roma che va avanti da diverso tempo, con i nerazzurri che hanno trovato l'accordo già la scorsa primavera con il centravanti bosniaco in uscita da Trigoria. Le parti adesso sono più vicine, con l'Inter che ha dato la disponibilità ad inserire nella trattativa un altro calciatore giallorosso. Uno degli indiziati potrebbe essere Kolarov, profilo che piace a Conte, anche se il serbo ha ricevuto di recente un'importante offerta dai turchi del Fenerbahce.

In attesa dell'assalto a Lukaku l'Inter è quindi vicina all'ingaggio di Dzeko, con il centravanti belga che resta comunque l'oggetto dei desideri di Antonio Conte per completare il reparto offensivo dei nerazzurri. Il Manchester United però non fa sconti e valuterebbe oltre 80 milioni di euro il cartellino del giocatore.

Juventus, gol e addio per Higuain. James e Correa: le mosse di Napoli e Milan

Marotta ed Ausilio sono sbarcati nelle scorse ore a Nanchino e presto incroceranno l'allenatore leccese per un nuovo summit di mercato. Strategia chiara anche per le cessioni, dove oltre aedanche Ivanpotrebbe fare le valigie e lasciare Milano. Intanto l'ex capitano avrebbe aperto ad un possibile approdo al Napoli, con la Juventus che rimane però in cima alle sue preferenze

Un altro argentino tiene banco sulle prime pagine dei giornali. Si tratta ovviamente di Gonzalo Higuain, protagonista ieri a Singapore del match perso dalla Juventus contro il Tottenham. Il 'Pipita' è andato a segno con un bel destro nel secondo tempo e ha chiuso anche con la fascia da capitano al braccio dopo l'uscita dal campo di Bonucci. Ma il suo futuro sembra comunque segnato, con i campioni d'Italia che avrebbero trovato un'intesa di massima per il trasferimento alla Roma del centravanti classe '87. Il CFO Paratici è in pressing per convincere Higuain ad accettare la corte del nuovo Ds giallorosso Petrachi, con l'ex Milan e Chelsea che sarebbe però ancora restìo al trasferimento nella Capitale.

La Juve intanto dopo il colpo de Ligt si concentra sulle cessioni: oltre ad Higuain anche Mandzukic, Khedira, Kean, Cancelo e Matuidi restano sulla lista dei possibili partenti. Milan e Napoli invece guardano con attenzione alla Liga. I partenopei non alzano bandiera bianca per James Rodriguez nonostante il forte pressing dell'Atletico Madrid, con la dirigenza partenopea in continuo contatto con l'agente Jorge Mendes con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro e accontentare le richieste del Real Madrid per il fantasista colombiano. I rossoneri infine, grazie al tesoretto ricavato dall'imminente cessione al Monaco di André Silva, sarebbero pronti a dare l'assalto ad Angel Correa, valutato tra i 50 e i 55 milioni di euro dall'Atletico. S'infiamma il mercato per le big di Serie A: i prossimi colpi sono dietro l'angolo.