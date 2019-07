CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS REAL MADRID ARSENAL / Dani Ceballos potrebbe lasciare il Real Madrid a breve per proseguire altrove la sua carriera. Il centrocampista infatti, seguito anche dal Milan, potrebbe approdare in Premier League.

Secondo quanto riportato da 'thesun.co.uk', il 22enne sarebbe vicino a trasferirsi in prestito all': i Gunners infatti sarebbero fiduciosi di riuscire a strappare il sì definitivo ai blancos. I contatti tra le parti sarebbero in fase avanzata e dovrebbero riprendere mercoledì, giorno in cui i due club si sfideranno a Washington nella International Champions Cup.

