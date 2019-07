Sorteggi Champions League, gli accoppiamenti del terzo turno

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE - A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del terzo turno preliminare di Champions League. Come di consueto, le squadre sono state divise prima tra quelle che hanno vinto i rispetti campionati da un lato e quelle che invece sono arrivati dal secondo posto in poi dall'altra e poi tra teste di serie e non teste di serie. Le gare di andata si disputeranno il 6 e il 7 agosto, mentre quelle di ritorno andranno in scena una settimana dopo.

Ecco tutti gli accoppiamenti:

PERCORSO CAMPIONI

vincente Cluj/Maccabi Tel Aviv-vincente Celtic/Nomme Kalju

vincente Apeol Nicosia/Sutjeska-vincente Dundalk/Qarabag

Paok Salonicco-Ajax

vincente Dinamo Zagabria/Saburtalo-vincente Valletta/Ferencvaros

vincente Stella Rossa/HJK Helsinki-vincente Copenaghen/The New Saints

vincente Maribor/AIK Solna-vincente Bate Borisov/Rosenborg

PERCORSO PIAZZATE

Istanbul Basaksehir-vincente Olympiacos/Viktoria Plzen

Krasnodar-Porto

Club Brugge-Dynamo Kiev

vincente Basilea/Psv Eindhoven-Lask Linz