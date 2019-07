CALCIOMERCATO GENOA KAMADA - A 25 anni dall'acquisto di Kazuyoshi Miura - primo calciatore giapponese a sbarcare in Serie A - il Genoa potrebbe abbracciare un altro nipponico.

Secondo quanto affermato da 'Sky Sport', infatti, i rossoblu sarebbero sulle tracce di Daichi, trequartista classe 1996 già nel giro della Nazionale maggiore, il cui cartellino è di proprietà dell'. Dopo una stagione passata in prestito in Belgio al, adesso il club ligure starebbe pensando di portarlo in Italia.