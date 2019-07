CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA MALCOM / Malcom torna in orbita Serie A un anno dopo esserci stato a un passo. L'esterno brasiliano, in uscita dal Barcellona dopo una stagione molto deludente, è un'idea del Napoli che sta cercando più di un rinforzo per il proprio reparto offensivo. La novità di queste ore è però l'ingresso in scena della Roma, alla quale il 22enne è stato vicinissimo l'estate scorsa.

Come riporta 'Il Messaggero' ai giallorossi, in cerca di un esterno come conferma il sondaggio per Bergwijn , Malcom è stato comunque offerto tramite un intermediario. L'ostacolo all'approdo in Italia del classe '97 è il suo ingaggio di 4,7 milioni di euro netti a stagione, senza contare che il Barça potrebbe non essere disposto a cederlo in prestito con opzione di riscatto.