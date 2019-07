CALCIOMERCATO MILAN ATALANTA CARLOS AUGUSTO / Carlos Augusto vanta diversi estimatori in Serie A, come ha svelato Calciomercato.it lo scorso 15 agosto. Secondo ulteriori informazioni raccolte in esclusiva, uno di questi è l'Atalanta.

Calciomercato, Carlos Augusto in orbita Serie A: Atalanta avanti, sondaggi di Milan e Torino

Il club della famigliaè anche quello che fin qui si è mosso in maniera più concreta per il promettente e versatile terzino sinistro brasiliano, capace di agire anche al centro della difesa e valutato 10 milioni di euro dalproprietario del cartellino.

Il classe '99, che ben sta facendo con la maglia della Nazionale under 20, piace però molto pure al Milan. Il suo profilo è pienamente in linea con la nuova politica sportiva del club rossonero e quindi il suo acquisto metterebbe d'accordo tutti, compreso il tecnico Giampaolo tra i migliori in circolazione nel valorizzare i talenti. Per il momento la dirigenza milanista non è andata oltre il sondaggio, come del resto il Torino, ma ciò non esclude che possa andare ben oltre nelle settimane a venire, magari dopo aver completato qualche uscita sulle corsie esterne. Ad oggi, ribadiamo, l'Atalanta resta comunque avanti per il prospetto del 'Timao', che fra un paio di mesi prenderà il passaporto comunitario in modo da poter eventualmente essere tessarato da 'italiano' a partire di dicembre.