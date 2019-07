TORINO SORTEGGIO EUROPA LEAGUE / Esordio giovedì 25 luglio per il Torino in Europa League, che ad Alessandria ospiterà il Debrecen per la sfida d'andata del secondo turno preliminare. Ma già oggi la squadra di Mazzarri conoscerà il possibile incrocio del prossimo turno in caso di qualificazione contro gli ungheresi.

A Nyon alle 14 scatterà infatti il sorteggio per il terzo turno preliminare, con la doppia sfida in programma l'8 e il 15 agosto.

Il Torino è inserito come testa di serie nel Gruppo 1 del percorso principale e se riuscisse ad eliminare il Debecren incontrerebbe successivamente una tra Austria Vienna, IFK Norrkoping o FK Liepaja, Gabala SC o Dinamo Tbilisi, Shakhtyor Soligorsk o Esbjerg FB e Royal Antwerp.

Le possibili avversarie del Torino nel terzo turno preliminare di Europa League:

- Austria Vienna (Austria)

- IFK Norrkoping (Svezia) o FK Liepaja (Lettonia)

- Gabala SC (Azerbaigian) o Dinamo Tbilisi (Georgia)

- Shakhtyor Soligorsk (Bielorussia) o Esbjerg FB (Danimarca)

- Royal Antwerp (Belgio)