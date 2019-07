CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD / Seguito dalla Roma in questo mercato estivo, Toby Alderweireld non sembra interessarsi alle voci di mercato: clicca qui per restare aggiornato.

Il difensore delha rilasciato alcune parole dopo l'amichevole di ieri contro la: "Il mio futuro? Voglio solamente dire che sono totalmente concentrato sul Tottenham - le sue parole riportate dalla 'Gazzetta dello Sport' - Nel calcio succede tutto molto in fretta, ma posso ribadire che sto pensando solo a lavorare per essere pronto ad affrontare nel miglior modo possibile la nuova stagione". Intanto, a metà di questa settimana, Baldini potrebbe tornare alla carica per trovare una formula che accontenti le parti.

Calciomercato.it ha già anticipato le cifre per il colpo Alderweireld dal Tottenham: gli inglesi chiedono 35/40 milioni di euro, ma difficilmente un qualsiasi club spenderebbe questa cifra per un calciatore in scadenza tra un anno; così, l'eventuale affare si potrebbe chiudere a quota 25 milioni, mentre l'attuale ingaggio del difensore si aggira sui 4 milioni di sterline netti a stagione (4.5 milioni di euro circa).