JUVENTUS KEAN ARSENAL / Settimana importante soprattutto per le operazioni in uscita in casa Juventus. Fabio Paratici dopo il blitz a sorpresa di Singapore nel weekend per seguire la squadra nella sfida contro il Tottenham, rientrerà già nelle prossime ore a Milano dove si concentrerà sulle cessioni in particolare nel settore d'attacco.

Higuain, Mandzukic ma anche Moise Kean al centro dei pensieri del CFO bianconero. Il giovane attaccante ha diverse offerte dall'estero: Ajax, Borussia Dortmund, Everton e Arsenal sarebbero in pressing sul classe 2000. Soprattutto i londinesi - scrive 'Tuttosport' - spingerebbero per il giocatore mettendo sul piatto un assegno da 35 milioni di euro. La Juve valuterebbe il giocatore almeno 40 milioni, con l'inserimento obbligatorio del diritto di recompra per lasciar partire eventualmente il talentuoso centravanti. Formula però che non piacerebbe ai 'Gunners', che non vorrebbero inserire tale clausola nell'accordo.