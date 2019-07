CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS RUGANI / Non solo Gonzalo Higuain. Alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo, riporta la 'Gazzetta dello Sport', la Roma, che con la Juventus tratta già l'acquisto del 'Pipita', starebbe pensando anche a Daniele Rugani, difensore classe 1994 già seguito in passato da Monchi.

