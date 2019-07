JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Paul Pogba resta sempre nei pensieri della Juventus e di Maurizio Sarri. Alla vigilia del match con il Tottenham l'attestato di stima per il francese del nuovo tecnico bianconero, che poi nella conferenza stampa post-gara non ha negato la necessità di intervenire ulteriormente a centrocampo nonostante gli arrivi di Ramsey e Rabiot.

Per restare aggiornato sulle ultime news Clicca Qui

Il Real Madrid però non alza bandiera bianca e pianifica l'offensiva per strappare Pogba al Manchester United, ritenuto comunque incedibile dal club inglese e da Solskjaer. I 'Blancos' hanno incassato per il momento 100 milioni di plusvalenze e altre ne potrebbero arrivare grazie ad Isco, Bale e James Rodriguez, quest'ultimo oggetto dei desideri del Napoli. L'obiettivo - scrive 'Tuttosport' - sarebbe arrivare a 150 milioni di euro, senza contropartite, per accontentare le richieste dello United. Pogba resta la prima scelta di Zidane (Eriksen l'alternativa), che preme per il suo sbarco a Valdebebas: la Juve però vigilia e per il momento non avrebbe intenzione di mollare il centrocampista campione del mondo.