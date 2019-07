CALCIOMERCATO NAPOLI INTER JUVENTUS / Non solo la Juventus per Maurito. Uscito completamente dai progetti nerazzurri, l'argentino sta vagliando le migliori soluzioni per il suo futuro, che potrebbe continuare ancora in Serie A. Se la Juventus è una pista gradita da Icardi, non è da escludere un possibile trasferimento al Napoli, altro club interessato ormai da anni.

Nell'ultimo fine settimana, riporta il 'Corriere dello Sport', l'ex capitano dell'Inter avrebbe riflettuto seriamente sulla proposta di De Laurentiis, programmando una telefonata a Carlo Ancelotti che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Gli azzurri, dal canto loro, in un incontro andato in scena due settimane fa tra Giuntoli e Wanda Nara avrebbero proposto un ingaggio importante, nonostante i risolvibili problemi legati ai diritti d'immagine. Per farlo partire, infine, i nerazzurri chiedono una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro.