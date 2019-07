CALCIOMERCATO MILAN CORREA ANDRE SLVA / Cambia volto l'attacco del Milan. Con André Silva prossimo al Monaco per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, i rossoneri hanno finalmente trovato i fondi necessari per tentare l'affondo su Angel Correa, campione argentino dell'Atletico Madrid.

Forti di un accordo di massima già raggiunto col calciatore, riporta la 'Gazzetta dello Sport', forse già domani i rossoneri potrebbero incontrare l’Atletico; da limare la differenza tra domanda (50 milioni di euro) e offerta (circa 35 milioni). Intanto, se Suso continua a piacere alla Roma, si attendono novità anche da Patrick Cutrone, che in Premier League fa gola al Wolverhampton, pista che al momento non sembra entusiasmarlo. Infine, a Milano si attende anche la presenza di Bennacer, pronto a firmare il suo accordo coi rossoneri dopo l'ottima stagione a Empoli e le grandi prestazioni in Coppa d'Africa.