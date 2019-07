NAPOLI JUVE INTER ICARDI / Mauro Icardi fuori dal progetto Inter e lontano anche dalla squadra dopo la decisione di Conte e della società di non convocare l'argentino per la tournée in Asia. Continua il braccio di ferro tra l'ex capitano e la dirigenza interista, con Juventus e Napoli alla finestra e pronte a sferrare il colpo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Icardi ha messo in cima alle proprie preferenze la Juventus, con il CFO bianconero Paratici che punterebbe a chiudere l'affare nel finale del mercato per far abbassare ulteriormente il prezzo del giocatore. La pista che porta al Napoli resterebbero però aperta: stando a 'Rai Sport' la moglie-agente Wanda Nara avrebbe già avuto dei colloqui con la società partenopea, con il numero 9 che starebbe tenendo in considerazione un possibile approdo alla corte di Ancelotti.