MILAN CEBALLOS REAL ARSENAL TOTTENHAM / Dani Ceballos tra Arsenal e Tottenham. Sarà in Premier League il futuro a breve termine del talento spagnolo, nelle scorse settimane entrato anche in orbita Milan.

Il- scrive 'AS' - non vorrebbe però privarsi definitivamente del centrocampista e avrebbe deciso di cederlo soltanto in prestito per una stagione senza opzione di acquisto. Florentino Perez, così come Zidane e la dirigenza merengue, credono nelle potenzialità del giocatore e punterebbero su di lui per il futuro. E un'esperienza in Inghilterra sarebbe l'ideale per far crescere ulteriormente Ceballos, permettendogli anche di giocare con continuità. L'ex Real Betis dovrebbe decidere nei prossimi giorni la sua destinazione, con Arsenal e Tottenham in prima fila.