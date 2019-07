CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Il Napoli è ancora in corsa per James Rodriguez. Nonostante gli ultimi rumors provenienti dalla Colombia che davano praticamente per chiuso l’affare tra l’Atletico e il RealMadrid, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it gli azzurri continuano ad essere in contatto con Jorge Mendes per provare a trovare una soluzione che soddisfi i 'blancos' e tentare di chiudere l'affare nei prossimi giorni.

È una trattativa complessa, difficile, l'Atletico effettivamente proverà ad accelerare in questa settimana poiché il Real Madrid preferirebbe cedere prima del 29, giorno in cui il calciatore dovrebbe rimettersi a disposizione di. Il Real vuole evitarlo, quindi potrebbe essere questa la settimana decisiva per il futuro di James con il Napoli che continua a trattare con Jorge Mendes e a tenere vivi i contatti con il Real Madrid e l'Atletico che a sua volta tenterà di accelerare. Intanto va monitorata anche la possibilità concreta di cessione di Garethdal Real Madrid in Cina che renderebbe gli spagnoli meno rigidi sulle richieste economiche , dando così la possibilità al club di fare un passo verso il Napoli.

Stasera, infine, Carlo Ancelotti a Tv Luna ha confermato l’intenzione di provare ad acquistare James Rodriguez dichiarando: "La trattativa è ancora aperta, non mi risulta che l’Atletico Madrid abbia acquistato James. è un calciatore che ci rinforzerebbe e proveremo a prenderlo". Attendiamo gli sviluppi delle prossime ore dunque per una lunga trattativa che vi stiamo raccontando passo dopo passo ormai da inizio giugno.