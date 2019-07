CALCIOMERCATO UDINESE ALY MALLE / Aly Mallé è tornato all'Udinese dopo cinque mesi di prestito in Svizzera, al Grassopphers.

Il giovane esterno ivoriano punta a conquistare la fiducia di mistere di entrare a far parte - con possibilità di dare il suo contributo alla causa - nella rosa 'ufficiale' della prossima stagione. Obiettivo non semplice, ma il classe '98 sembra avere la giusta personalità per provare a mettere in difficoltà il tecnico croato. In caso contrario tenterà un'altra esperienza altrove, dove poter dimostrare tutte quelle qualità che nel 2016 convinsero la famigliaa investire su di lui.