Inter, 'tensione' Perisic: può partire, prezzo fissato

INTER PERISIC / Attenzione a Ivan Perisic. Da potenziale 'nuovo acquisto' rigenerato dalla cura Conte, il croato potrebbe presto diventare uno dei sacrificati dall'Inter in questa sede di calciomercato.

Il tecnico, infatti, lo ha bocciato nel nuovo ruolo da esterno a tutta fascia dichiarandolo pubblicamente in conferenza stampa con parole che, secondo il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Nicolò, hanno infastidito l'entourage del calciatore che si guarda intorno a valuta l'addio.

Rifiutata l'ipotesi ShanghaiShenhua in Cina, per Perisic si è parlato di una possibile partenza destinazione Psg, mentre l'ipotesi BayernMonaco è complicata. Attenzione però in particolar modo alla Premier League che da sempre esercita un certo fascino sul calciatore che ha diverse pretendenti. L'Inter da parte sua avrebbe già fissato il prezzo per cederlo: 30 milioni di euro.