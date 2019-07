Inter, l'elogio di Conte non basta: c'è un altro taglio dopo Icardi e Nainggolan

INTER DALBERT / Se per Mauro Icardi e Radja Nainggolan gli annunci sono stati pubblici e ribaditi, nella rosa attuale dell'Inter ci sono anche diversi altri calciatori che non rientrano nel progetto tecnico del nuovo allenatore Antonio Conte anche se non ufficialmente dichiarato, per il momento.

Tra questi figura anche il nome di, il laterale brasiliano che ha sostituito Ivan(occhio agli sviluppi sul croato che non soddisfa Conte nel nuovo ruolo a tutta fascia) nel match contro ilriuscendo a stupire il tecnico che ha sottolineato la sua buona prova. Nonostante ciò, però, il classe '93 resta tra i nomi in vendita e fuori dai piani dell'allenatore, con la Ligue 1, ed in particolare il, che rimane la via d'uscita più probabile.