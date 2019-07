JUVENTUS KEAN / Non si discute solo della possibile partenza di Gonzalo Higuain nel reparto offensivo della Juventus. Anche Mario Mandzukic e Moise Kean restano in bilico e potrebbero salutare la società campione d'Italia questa estate. Il giovane attaccante della Nazionale azzurra, in particolare, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza tra un anno e avrebbe sul tavolo diverse proposte dall'estero.

Oltre ad Ajax, Borussia Dortmund ed Everton anche l'Arsenal avrebbe messo il mirino il classe 2000, che terminate le vacanze dopo l'Europeo Under 21 non è partito per la tournée in Asia con il resto del gruppo per allenarsi alla Continassa. La Juventus non escluderebbe la cessione di Kean come scrive il 'Corriere di Torino' e avrebbe fissato a 40 milioni di euro il prezzo del giocatore. La società bianconera potrebbe inserire un'opzione di recompra in caso di partenza del talentuoso centravanti.