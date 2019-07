MILAN BENNACER PELLEGATTI / Il Milan si appresta ad accogliere Ismael Bennacer, che firmerà un quinquennale da 1,5 milioni a stagione con il 'Diavolo'.

L'ormai ex Empoli sarà presto nel capoluogo lombardo come rivela Carlo: "Martedì è annunciato l'arrivo a Milano di Bennacer, campione d'Africa con l'Algeria ed eletto miglior giocatore del torneo - sottolinea il giornalista sul proprio canale 'You Tube' - Dipenderà dall'arrivo per capire se andrà subito a sostenere le visite mediche o se arriverà in serata e si recherà alla clinica 'La Madonnina' il giorno successivo. La firma di Bennacer con il Milan è prevista tra mercoledì e giovedì".