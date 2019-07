CALCIOMERCATO LECCE MAJER / Buone notizie in casa Lecce. Il club pugliese sta lavorando alacremente per costruire la squadra che dovrà affrontare il prossimo ostico campionato di Serie A. Confermato un tassello per Fabio Liverani.

Si tratta di Zan, centrocampista sloveno che ha prolungato il prorpio contratto con i giallorossi come evidenziato da una nota ufficiale apparsa sul sito della società: "L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato il diritto di opzione sul calciatore Zan Majer, prolungando il rapporto contrattuale sino al 30 giugno 2022". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI