SASSUOLO CARNEVALI / Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parlando a 'Sky' ha fatto il punto sul calciomercato della squadra di De Zerbi, preannunciando l'arrivo di Obiang: "Per lui è quasi fatta, come per la squadra: al 99% resta questa, se ci sono delle opportunità soprattutto per il difensore valuteremo.

? E' un campione, oggi è del Sassuolo e faremo delle valutazioni. E' appena arrivato, sicuramente può dare qualcosa e campioni come lui bisogna tenerseli stretti. Babacar è in uscita, siamo in trattiva con tre club. Anche perstiamo valutando. Se non si troverà una soluzione resteranno con noi". Per Lirola si è molto parlato di un interesse della