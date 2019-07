AMICHEVOLE LAZIO TRIESTINA / La Lazio si impone 5-2 in amichevole contro a Triestina, formazione di Serie C: i biancocelesti di Inzaghi hanno avuto la meglio degli alabardati passando subito in vantaggio con Ciro Immobile all'8'.

Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio firmato dasu calcio di rigore poi al 29' del primo tempo arriva il tris siglato da. Ad inizio ripresa ecco la Triestina accorciare le distanze con Codromaz, poi entra in scenacon una doppietta. Sul 5-1, altro gol della Triestina firmato da Marzola.

LAZIO-TRIESTINA 5-2: 8' Immobile (L), 13' Correa rig. (L), 29' Milinkovic (L), 46' Codromaz (T), 50' e 67' Caicedo (L), 81' Marzola (T)