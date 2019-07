CALCIOMERCATO JUVENTUS COMMISSO CHIESA FIORENTINA / La Fiorentina continua la preparazione in vista della prossima stagione. I viola si trovano a New York con la squadra reduce dalla sconfitta contro l’Arsenal. Presente anche il presidente Rocco Commisso che direttamente dal Bronx ha parlato del ritiro dei toscani: "Squadra italiana qui? E’ la prima volta che una squadra italiana viene portata via dal ritiro per essere portata in Italia, sono orgoglioso per questi italiani che sono qui.

MERCATO - "Io so fino a un certo punto, dovete parlare con Barone. Come vanno le cose della Fiorentina? Abbiamo vinto una partita, persa un’altra, ci può stare. Questa è una grande avventura per me, per Firenze, e per la Fiorentina". Poi Commisso torna ancora su Federico Chiesa, osservato dalla Juventus ed in attesa di capire il proprio destino: "Ci sarà una nuova chiacchierata, tutti insieme, con Pradè e Joe. Summit di mercato previsto nelle prossime ore? Sì, ci sarà, con Pradè che è venuto qui apposta”.