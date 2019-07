CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY ALMADA / Pep Guardiola ha sempre avuto una certa dimestichezza con gli attaccanti argentini come dimostrano i rendimenti di Messi a Barcellona e Aguero al Manchester City. A breve il tecnico spagnolo potrebbe abbracciare un nuovo colpo in salsa albiceleste.

Stando a quanto rivelato dal 'Sun' il City la prossima settimana dovrebbe firmare, talento classe 2001 del.Definito in patria come il 'nuovo Messi', il 18enne argentino è un trequartista puro che dopo il suo arrivo a Manchester verrà immediatamente girato in prestito alloper consentirgli un graduale adattamento al calcio europeo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Affare da circa 16 milioni di sterline, poco meno di 18 milioni di euro, che nelle prossime ore si avvierà verso la conclusione definitiva con annessa ufficialità.