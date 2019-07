CALCIOMERCATO GENOA HARIT SCHALKE / Il Genoa di Preziosi punta a potenziare il centrocampo in vista della prossima stagione. In cima alla lista dei desideri c'è ancora il giovane Amine Harit dello Schalke 04.

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport' la trattativa per il classe 1997 franco-marocchino risulterebbe piuttosto difficile ma il club rossoblu sarebbe sempre al lavoro per cercare di sbloccare la situazione. Il Genoa dunque non molla il colpo e punta deciso su Harit. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI