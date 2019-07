CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / Oltre a commentare la partita, Maurizio Sarri dopo Juventus-Tottenham in conferenza stampa si è soffermato anche sul mercato: "Non voglio occupermene troppo perché ho una visione nettamente inferiore rispetto a quelli che sono addetti a farlo.

Magari ci sono campionati che non conosco in cui si stanno esprimendo giocatori che non conosco: meglio lasciarlo a chi lo deve fare. Abbiamo una rosa molto ampia in certe zone del campo e ristretta in altre, ma stiamo parlando di una situazione in cui ho sette giocatori a Torino infortunati e cinque che devono rientrare dalle Nazionali".

Sarri ha aggiunto: "Penso che la società farà qualcosa in entrata ma dovrà fare anche qualcosa in uscita: abbiamo talmente tanti giocatori in questo momento che ne dovremo tenere fuori due o tre dalla lista Uefa. Qualcosa sicuramente dobbiamo fare". Infine, una battuta su Higuain, tra i possibili partenti: "Stasera ha fatto bene. È anche vero che ha meno inattività rispetto ai suoi compagni attuali perché ha giocato partite importanti fino all'ultimo giorno di maggio, mentre i ragazzi della Juventus hanno fatto un finale in cui non avevano assolutamente più niente da chiedere. Sta beneficiando anche di questo, ma al di là del gol e della prestazione di questa sera l'atteggiamento in allenamento è molto positivo".