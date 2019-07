ROMA VERETOUT / Felice per il suo arrivo alla Roma, Jordan Veretout ha mandato un messaggio ai nuovi tifosi: "Essere qui per me significa giocare in un grande club.

Sono contento, questa è una squadra storica con grandi giocatori - le sue parole ai canali ufficiali della società giallorossa - E' stata una trattativa lunga, ma oggi sono felice di essere arrivato a Roma. Anche il mister è stato molto importante, mi ha chiamato e mi ha convinto. So che potrò migliorare molto con lui. Mi ha detto che mi seguiva da tempo, che mi voleva nella sua squadra. Mi ha spiegato che gioco voleva, mi è piaciuto molto il suo discorso".