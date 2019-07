CALCIOMERCATO NAPOLI FEKIR / Il Betis Siviglia come possibile trampolino di lancio verso il Barcellona: sarebbe stato questa la soluzione prospettata da Erik Abidal, direttore sportivo del club catalana, a Nabil Fekir, 25 anni, trequartista francese in scadenza di contratto con il Lione nel 2020. Accostato da tempo al Milan, il campione del mondo sarebbe entrato anche in orbita Napoli che lo avrebbe individuato come possibile alternativa a James Rodriguez e Pepe.

Agli azzurri il nome diè stato fatto da Jorgee la trattativa potrebbe accendersi qualoradovessero rinunciare al colombiano. Il problema è rappresentato dal Betis Siviglia che è da molto tempo in trattativa con il calciatore che preferirebbe però una squadra che giocherà le coppe la prossima stagione. A vantaggio degli spagnoli però, come riferisce l'emittente francese 'RMC', Abidal che avrebbe parlato con lo stesso Fekir suggerendogli di accettare l'offerta proveniente dall'Andalusia e prospettandogli un possibile interesse del Barça.