CALCIOMERCATO NAPOLI ELMAS / Elis Elmas pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Tramite una storia sul suo profilo Instagram, il centrocampista macedone classe 1999 ha salutato il Fenerbahçe mentre si mostrava in viaggio nella sua auto; presto è atteso in Italia per le visite mediche e le firme con la società di De Laurentiis.

Calciomercato.it aveva già anticipato il colpo Elmas per il Napoli , che si sarebbe concretizzato per una cifra sui 18 milioni più bonus pagabili, però, in due tranche.sta quindi per accogliere un nuovo tassello di qualità e quantità per la sua linea mediana.