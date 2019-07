JUVENTUS TOTTENHAM SARRI / La prodezza di Kane rende inutile la rimonta bianconera firmata Higuain e Ronaldo: la Juventus di Sarri esce sconfitta dal Tottenham.

Il tecnico toscano in conferenza stampa analizza la gara così: "Era una gara difficile per noi, loro giocano insieme da anni e sono più avanti come preparazione fisica. Nel secondo tempo loro sembravano più rapidi e più esplosivi rispetto a noi ma è normale. Per giocare il calcio che vogliamo dobbiamo migliorare nel difendere in avanti: nella prima mezzora abbiamo difeso in maniera troppo attendista e per questa le ripartenze erano complicate. Nel secondo tempo abbiamo mosso la palla meglio, abbiamo fatto venti minuti di buona qualità dove abbiamo segnato i due gol. Siamo stati ingenui nelle palle perse e i tre gol sono arrivati da queste situazioni".