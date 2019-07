CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN PARATICI / Un lungo faccia a faccia: dieci minuti di colloquio tra Gonzalo Higuain e Fabio Paratici prima di Juventus-Tottenham, esordio stagionale della squadra di Maurizio Sarri. Come racconta 'gazzetta.it', l'argentino e il responsabile dell'area sportiva dei bianconeri si sono intrattenuti sul terreno di gioco per parlare prima del fischio d'inizio.

Una sorta di vertice sul campo conlì vicino che ogni tanto ha partecipato alla discussione: una chiacchierata magari per fare il punto della situazione sul futuro del 'Pipita' con l'ipotesi Roma sempre più concreta . Mancherebbe solo il sì del calciatore per trasformare la trattativa in qualcosa di più ma finora l'argentino non ha voluto prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare laper un'altra squadra italiana: "In Serie A solo i bianconeri" le parole ripetute dal fratello-agente. Ora il colloquio che potrebbe sancire la svolta con Higuain che durante il match contro ilè apparso motivatissmo: gol e fascia da capitano per il Pipita . Un saluto in grande per il centravanti o la prima pietra per costruire la sua (difficile) riconferma?