ROMA DIAWARA / Prime parole da giocare della Roma per Diawara. Il centrocampista, ex Napoli, è pronto per la nuova avventura: "E' una fortuna essere diventato un giocatore della Roma - ammette ai microfoni del canale tematico giallorosso - Arrivo in un grande club. Non vedevo l'ora di allenarmi con i nuovi compagni, di conoscere l'allenatore e di prepararmi al meglio in vista dell'inizio della stagione.

? Ci ho parlato telefonicamente prima di arrivare qui, è un onore mettersi a sua disposizione. Due stagioni fa ho giocato contro il suo Shakhtar Donetsk, erano molto forti... Idolo? E', mi ispiro a lui ma non è facile, io sono giovane e devo lavorare sempre di più per arrivare ai suo livelli. Prometto di dare il 100% in allenamento e in partita per dare una mano alla squadra".