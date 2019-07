SAMPDORIA TREZEGUET ASTON VILLA / Niente futuro in Serie A per Mahmoud Hassan Trezeguet. L'ala egiziana non giocherà nella Sampdoria, ma nell'Aston Villa.

Il club inglese, neo-promosso in Premier League, avrebbe infatti battuto la concorrenza dei blucerchiati, che erano molto interessati al giocatore africano. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Come riporta il 'Daily Telegraph', il club di Birmingham avrebbe l'ok del Kasimpasa. Il club turco, proprietario del cartellino, avrebbe accettato la proposta inglese da 10 milioni di euro più bonus. Nulla da fare dunque per la Sampdoria, che dovrà ora virare su un altro obiettivo.