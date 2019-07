Calciomercato Napoli, svolta Hysaj

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Un futuro tutto da scrivere ancora per Hysaj. Il terzino albanese del Napoli in queste settimane è stato accostato a diverse squadre: Atletico Madrid, Tottenham, Juventus e per ultima Roma ma nessuna ha dato l'accelerata decisiva.

Non è escluso dunque che alla fine l'ex Empoli rimanga sotto il Vesuvio - come riporta il 'Corriere dello Sport' - per giocarsi le proprie carte.