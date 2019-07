CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA / Il Milan fa cassa. I rossoneri sono pronti ad incassare dalla cessione di AndreSilva. L'attaccante portoghese ha lasciato gli Stati Uniti ed è pronto a raggiungere il Monaco. La trattativa sarebbe ad un passo dalla chiusura: i rossoneri dall'addio del calciatore dovrebbero prendere ben 30 milioni di euro.

Una cifra importante che verrà rinvestita per rafforzare l'attacco: il nome più caldo in queste ore è quello di didell'Atletico Madrid. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'inizio della prossima settimana servirà per capire se le parti saranno in grado di avvicinarsi: i Colchoneros chiedono 50 milioni di euro e il Milan non vuole superare i 40.