Monaco, il sogno di Falcao

CALCIOMERCATO MONACO FALCAO ANDRE SILVA / Falcao è pronto a lasciare il Monaco già in questa sessione di calciomercato. Il bomber ha un contratto in scadenza il prossimo giugno ma il Galatasaray sta facendo sul serio per farlo vestire di giallorosso.

L'attaccante, però, nella testa ha i: "Tutti sanno che è sempre stato il mio sogno - riporta 'MundoDeportivo' - Non so cosa succederà, al momento ho un anno di contratto con il Monaco". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Con l'addio di Falcao, il club di Montecarlo sarebbe pronto a dare l'assalto addel Milan.