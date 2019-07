CALCIOMERCATO MILAN FEKIR NAPOLI LIONE / Potrebbe essere l'Italia nel futuro di Fekir. L'attaccante del Lione nei giorni scorsi è stato accostato al Milan ma a fare sul serio sembra essere il Napoli. In Francia sono certi: il club del presidente de Laurentiis ha allacciato i contatti con il calciatore.

Proprio il numero uno azzurro e Carlo- stando a quanto riporta 'L'Equipe' - avrebbero dialogato con Fekir, presentando una proposta contrattuale. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva visto che il Napoli parlerà con il Lione, che ha già ricevuto un'offerta dal. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Gli spagnoli spingono per il calciatore ma Fekir è in attesa di un club di maggiore prestigio che potrebbe essere proprio il Napoli